Torenspringster Van Duijn plaatst zich bij olympisch debuut voor halve finale

Celine van Duijn in actie tijdens de kwalificaties van het olympische torenspringen in Tokio. - ANP

Torenspringster Celine van Duijn heeft haar olympische droom een vervolg gegeven. In de kwalificaties eindigde de Europees kampioene van 2018 als 11de van de 30 deelneemsters. Dat was genoeg voor een plek in de halve finales, waaraan de beste achttien deelneemsters zullen uitkomen. De halve finale is vannacht om 03.00 uur, de finale met de beste twaalf springsters van de halve eindstrijd is donderdagochtend om 08.00 uur.

Olympische droom In aanloop naar de Spelen kampte Van Duijn met schouderblessures, door de impact met het water. Een sprong van de tien meter hoge toren, waarbij snelheden van 60 kilometer per uur worden gehaald, is niet voor iedereen weggelegd. Toch was de voormalig topturnster niet van haar olympische droom af te brengen. "Dit is waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt", vertelde Van Duijn kort voor haar vertrek naar Tokio. "Links- of rechtsom, ik ga ervoor zorgen dat ik er echt klaar voor ben en alles ga geven wat er in mij zit."

Celine van Duijn bereidt zich voor op de kwalificaties van het torenspringen in Tokio. - ANP

Onder toeziend oog van haar coach Edwin Jongejans en de breiende Britse topschoonspringer Tom Daley begon de 28-jarige Amersfoortse voorzichtig met een tweeënhalve salto voorwaarts gehurkt. Met haar tweede sprong (2,5 salto achterwaarts gehoekt) kwam Van Duijn de gewenste top-18 binnen en met een knappe score bij haar derde sprong (ondanks een lichte aarzeling in de handstand op de toren) dook ze zelfs de toptwaalf binnen.

En toen moest 'de sleutelsprong' nog komen. Die kenschets werd vooraf gegeven aan de vierde sprong van Van Duijn (3,5 salto voorwaarts gehoekt), een sprong die weliswaar niet de hoogste moeilijkheidsgraad had in haar repertoire, maar in de uitvoering voor Van Duijn wel het meest veeleisend. De gebalde vuist van coach Jongejans deed tevredenheid vermoeden en met een score van 58,50 steeg Van Duijn naar de tiende plaats. Ook in haar vijfde poging leverde Van Duijn een zeer solide sprong af, waardoor ze zich als 11de mag opmaken voor de halve finales.

Tevredenheid bij Celine van Duijn na haar 'sleutelsprong' in de kwalificaties van het torenspringen. - NOS