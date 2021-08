Berkhout en Zegers tiende in 470-klasse na teleurstellend olympisch toernooi

Het zeilduo Afrodite Zegers en Lobke Berkhout is in Tokio in de 470-klasse als tiende geëindigd. Het goud ging naar Hannah Mills en Eilidh McIntyre, die hun olympische titel prolongeren.

Mills en McIntyre begon relatief onbedreigd aan de medalrace. Het Britse duo had in de fleetraces dankzij twee zeges, vijf derde plaatsen en geen enkele klassering buiten de toptien maar liefst veertien punten voorsprong opgebouwd op Camille Lecointre en Aloise Lecontraz uit Frankrijk. De titelhouders hadden aan de vijfde plek in de afsluitende race meer dan genoeg.

Hoger doel

Zegers en Berkhout kennen een teleurstellend toernooi. Na twee zeildagen was voor het duo al duidelijk dat een medaille er niet in zat. Toch wisten ze zich dinsdag, tijdens de negende en tiende fleetrace, te revancheren met een knappe tweede en vierde plek.

Het duo dwong daarmee toch nog een plek in de medalrace af, waarin het als negende finishte. In het klassement eindigde Berkhout en Zegers daardoor als tiende. "Wij kwamen hier met een hoger doel dan alleen het behalen van de medalrace", zei Zegers na afloop. "Maar het is wel heel fijn om bij de toptien van de wereld te horen."