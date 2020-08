Reisverzekeringen dekken claims coronavirus niet altijd, waarschuwt Kifid

Wie strandt op vakantie of zich juist gedwongen ziet om niet te vertrekken vanwege het coronavirus, kan er niet vanuit gaan dat zijn of haar verzekering de kosten dekt. Daarvoor waarschuwt Kifid, het klachteninstituut financiële dienstverlening.

Het Kifid kreeg verschillende klachten binnen van mensen die erachter kwamen dat hun doorlopende reis- en annuleringsverzekering extra kosten door het coronavirus niet dekte. In drie klachtzaken deed het vandaag uitspraak. In alle drie de gevallen werd de verzekeraar in het gelijk gesteld.

Niet reizen vanwege hartklachten

Een van de klachten was ingediend door een vrouw die afgelopen jaar een reis naar Japan boekte voor haar man en zoon in mei dit jaar. De man heeft hartkwalen en toen het coronavirus zich begon te verspreiden, vreesde ze voor zijn gezondheid. Op 26 maart annuleert ze de reis.

In haar verzekering staat dat zij de kosten vergoed kan krijgen wanneer "u onverwacht om medische redenen niet de inenting kunt krijgen die verplicht is voor uw reisbestemming. U kon dit ook niet weten".

Juridisch gezien is dit niet het geval, zegt het Kifid. Het gaat niet om een 'verplichte' inenting voor Japan, er bestaat immers ook geen inenting tegen het coronavirus. De polisvoorwaarden zijn duidelijk en begrijpelijk op dat punt, aldus het klachteninstituut. De vrouw krijgt de kosten niet vergoed.

Pandemie is geen natuurgeweld

Hetzelfde geldt voor de man die langer in Marokko moest blijven omdat zijn terugvlucht naar Nederland vanwege corona geschrapt werd. Ook hij krijgt de extra kosten die hij hierdoor moest maken niet terug. Dat zou alleen zo zijn als hij gestrand was door een staking of natuurgeweld. Het coronavirus is geen natuurgeweld.

Net zomin valt het onverwacht moeten terugkeren uit een buitenland door het coronavirus onder claims die gedekt zijn. De man die via verschillende vluchten vanuit de Filipijnen terug naar Nederland probeerde te komen toen daar een totaalverbod op reizen werd ingesteld, krijgt de extra kosten niet terug.

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens het Kifid valt het op dat mensen denken dat hun verzekeringen meer dekken dan ze op basis van de voorwaarden "mogen verwachten". Wie een verzekering afsluit, gaat akkoord met de voorwaarden en zou die goed moeten checken volgens het instituut. "Het is de verantwoordelijkheid van consumenten zelf om van deze voorwaarden kennis te nemen, zodat zij weten waarvoor zij wel en niet verzekerd zijn."

Ook voor de verzekeraars heeft het klachteninstituut een advies. "Voorkom klachten door verwachtingen van klanten te managen: bijvoorbeeld door bij het sluiten en (jaarlijks) verlengen van een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering te communiceren over wat wel en niet gedekt wordt door de verzekering."