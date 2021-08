Hamstringblessure houdt atlete Samuel ook uit series 4x100 meter

Het zit sprintster Jamile Samuel niet mee bij de Olympische Spelen. De 29-jarige atlete miste in Tokio al de 100 en 200 meter en liet woensdag weten dat ze ook niet van start zal gaan in de series van de 4x100 meter. Samuel ondervindt nog veel hinder van een eerder opgelopen hamstringblessure.

"Het was mijn grote droom om in Tokio te lopen. Ik heb er alles aan gedaan om hier te staan. Het zal even duren voor ik dit verwerkt heb", schrijft ze op Instagram. Samuel hoopt dat ze misschien de finale kan lopen. Daar moet Nederland zich eerst voor zien te plaatsen.

Oranje loopt in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) om 03.00 uur in de eerste serie tegen gerenommeerde sprintploegen uit de Verenigde Staten en Jamaica. De finale van de 4x100 meter is vrijdag.