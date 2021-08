Van Riessen naar kwartfinales keirintoernooi, Braspennincx naar herkansingen

Laurine van Riessen heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinales van het olympische keirintoernooi. Van Riessen kwam als tweede over de finish in haar heat en de beste twee van elke race plaatsen zich rechtstreeks.

Later bleek winnares Katy Marchant teruggezet en werd Van Riessen als eerste geklasseerd.

Shanne Braspennincx lag in haar heat in derde positie bij het ingaan van de laatste ronde, maar ondanks een verwoede poging, slaagde ze er niet in om de Oekraïense Olena Starikova en de Japanse Yuka Kobayashi te achterhalen. Zij gaat door naar één van de vier herkansingen later vandaag.

Donderdag zijn de kwartfinales van het keirintoernooi.