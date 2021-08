Ongekend: Lavreysen en Hoogland rijden exact dezelfde tijd in kwalificaties

Hoogland zet snelste tijd neer in kwalificatie individuele sprinttoernooi - NOS

Een dag na de gouden race in de teamsprint. hebben Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland andermaal geïmponeerd in Tokio. In de kwalificaties voor het individuele sprinttoernooi klokten de Nederlandse baanrenners exact dezelfde tijd: 9,215.

Hoogland werd als eerste geklasseerd, Lavreysen als tweede. En daardoor kunnen de Nederlanders elkaar pas in de finale van het sprinttoernooi treffen. Goud en zilver behoort tot de mogelijkheden.

Van de 30 renners gingen er 24 door naar de eerste ronde, waarin de snelste man uit de kwalificaties wordt gekoppeld aan de langzaamste. De heats in die ronde beginnen om 9.35 uur Nederlandse tijd. Ook de tweede ronde wordt woensdag verreden.