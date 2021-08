Indrukwekkend optreden Lavreysen en Hoogland in eerste ronden sprinttoernooi

Doordat de Nederlanders de eerste en tweede tijd klokten - Hoogland werd als eerste geklasseerd door de organisatie en Lavreysen als tweede - kunnen de twee elkaar pas tegenkomen in de finale. Goud en zilver voor Nederland, net als bij de vorige WK in 2020, behoort tot de mogelijkheden.

Een dag na de gouden race in de teamsprint hebben Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zich met overmacht geplaatst voor de tweede ronde van het individuele sprinttoernooi in Tokio.

De Brit Jack Carlin noteerde de derde tijd in de kwalificatiesessie: 9,306. Hij was dinsdag ook al snel in de teamsprint, maar daardoor kon Jason Kenny zijn wiel niet houden en ging de finale tegen Nederland de mist in.

11.13 uur

Van de 30 renners gingen er 24 door naar de eerste ronde, waarin de snelste man uit de kwalificaties werd gekoppeld aan de langzaamste. De tweede ronde staat woensdag vanaf 11.13 uur Nederlandse tijd verreden.

Donderdag zijn de achtste finales en de kwartfinales, vrijdag staat de strijd om de medailles op het programma. De finale staat om 11.00 uur gepland.