Wolf doodt wilde schapen op de Hoge Veluwe

In het Nationale Park De Hoge Veluwe is een wolf binnengedrongen. Dat is opmerkelijk, want met het plaatsen van een hek is juist geprobeerd het dier buiten het park te houden.

De wolf heeft inmiddels een aantal moeflons gedood. De schapen komen van nature niet voor in Nederland en zijn in het verleden in het park uitgezet door de eigenaar.

Volgens Jakob Leidekker, beheerder van het park, zitten er gaten in het hek en is de wolf zo naar binnen gekomen. De beheerder vermoedt dat mensen de gaten er doelbewust in hebben gemaakt om zonder te betalen het park in te kunnen komen of om ruimte te maken voor de wolf.

"Er is de laatste tijd veel geknipt, meer dan anders. We hebben er zelfs iemand voor laten aanhouden", vertelt de beheerder tegen de NOS op NPO Radio 1. Het gaat inmiddels om tientallen gaten in het raster, dat zo'n 40 kilometer lang is.

Wolf liever kwijt dan rijk

Het park, dat particulier bezit is, gaat nu eerst proberen de kudde moeflons in veiligheid te brengen. Daarna wordt bekeken of de wolf op legale wijze uit het natuurpark gezet kan worden, schrijft Omroep Gelderland.

Het park wil de wolf graag buiten de poort houden om andere wilde dieren op het 5000 hectare grote terrein te beschermen. "Het is algemeen bekend dat waar de wolf verschijnt, de moeflon verdwijnt. Wij zijn de wolf daarom liever kwijt dan rijk", stelt de beheerder.