Britse bluf laat Oranje koud in snikheet Tokio: 'Nu de finale, zijn nog niet klaar'

Xan de Waard was niet onder de indruk. "Ze teren op iets van vijf jaar geleden. En volgens mij hebben we ze in elke onderlinge wedstrijd sindsdien gepakt. Dat wilden we vandaag ook. En ik denk dat ze met een bedroefd gezicht de troostfinale gaan spelen."

"Ik heb het er soms met Lied (Lidewij Welten herstelde ternauwernood van een bij het EK opgelopen spierscheuring, red.) weleens over. Maar we staan er allebei en we staan er goed. En we hebben geen pijn. We staan gewoon in de finale, het kan niet beter!"

En dat is op zich al een wonder. De Waard kampte namelijk maandenlang met een slepende spierblessure in haar bovenbenen. "Ik moet soms echt mijn tranen bedwingen", vertelde ze na de met 5-1 gewonnen halve finale tegen Groot-Brittannië.

De piepjonge De Waard was erbij in Rio, toen Nederland de olympische finale in Rio de Janeiro verloor van de Britsen. Inmiddels 24 en meer dan 150 interlands later gaat ze op voor de ultieme revanche.

In de groepsfase had Nederland het nog heel lastig met de druk die de Britsen op de Nederlandse opbouw wist te ontwikkelen. In de halve finales was daar niets van te merken.

"In de poulewedstrijd werden we soms wat overdonderd door hun bluf", aldus De Waard. "Maar in de videoanalyses zagen we dat we er eigenlijk heel makkelijk omheen, doorheen of zelfs overheen konden hockeyen. Dat was denk ik de key."

Corner gaat lopen, met dank aan iPad

Aanvallend was de vorm van Oranje al uitstekend. Defensief zat het ook goed in elkaar. Alleen de strafcorner haperde nog weleens. Tot vandaag: twee van de vijf treffers kwamen uit corners. De eerste na een slimme variant via de stick van Maria Verschoor, de tweede na een trefzekere push van Frédérique Matla.

Als stopper van de bal speelt De Waard een belangrijke rol in de corner. "Het is een stroef, lastig veld. Als je iets te hard duwt bij het aangeven, dan gaat de bal stuiteren. Maar als hij gewoon goed komt, dan stoppen wij hem perfect en dan gaat hij er gewoon in."