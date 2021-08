Wekdienst 4/8: Explosie Beiroet herdacht • Laatste prikdag XL-locatie Houten

Eerst het weer: De dag begint overwegend droog met zonnige perioden. In de middag ontstaan met name landinwaarts enkele stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 22 graden en er staat niet veel wind. De komende dagen blijft het wisselvallig met elke dag wel een bui. De temperatuur ligt rond 21 graden.

Goedemorgen! Vandaag wordt in de Libanese hoofdstad Beiroet de explosie in de haven herdacht, precies een jaar geleden. En in de XL-vaccinatielocatie in Houten, die na vandaag zijn deuren sluit, worden de laatste prikken gezet.

En natuurlijk staat er op de Olympische Spelen weer genoeg op het programma. Hieronder zie je waar en wanneer de Nederlandse sporters in actie komen. Lees hier hoe de Nederlandse olympiërs vannacht hebben gepresteerd.

Wat heb je gemist?

De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja is vanuit Tokio onderweg naar Oostenrijk. Ze stapte tegen het einde van de ochtend (Japanse tijd) aan boord van een vliegtuig van Austrian Airlines met als bestemming Wenen. Het is niet duidelijk of ze daarna doorreist naar een ander land.

Persbureau Reuters schrijft dat het eerst de bedoeling was dat Timanovskaja naar de Poolse hoofdstad Warschau zou vertrekken, maar dat diplomaten haar vanwege veiligheidsredenen op het laatste moment op een andere vlucht hadden gezet.

In de vroege ochtend verliet Timanovskaja de Poolse ambassade in Tokio waar ze sinds maandag verbleef. Ruim een uur later kwam ze aan op het internationale vliegveld van Tokio.

Polen gaf de sprintster een humanitair visum, nadat ze zondag tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio was gebracht om terug naar huis te vliegen.

Ze was teruggeroepen door de Wit-Russische autoriteiten. Timanovskaja zei dat ze uit het team was gezet, nadat ze op Instagram kritiek had geuit op haar coaches.

Anders nieuws uit de nacht:

Opnieuw pleegt agent zelfmoord na Capitoolbestorming in januari: Vijf agenten die probeerden bestormers van het Capitool in Washington in januari tegen te houden zijn inmiddels overleden. Het gaat om de 43-jarige Gunther Hashida.

Passagier vastgetapet aan vliegtuigstoel na misdragingen: De bemanning ging over tot die actie nadat de passagier, een 22-jarige man, twee stewardessen zou hebben betast en een derde bemanningslid was aangevlogen.

Petitie tegen gedeeltelijke sluiting Haringvlietbrug ruim 10.600 keer ondertekend: De belangrijke noord-zuidverbinding in de A29 tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot. Ondertekenaars vrezen veel extra reistijd door files.

En dan nog even dit:

Geen wattenstaafje in je neus of mond, maar je mond spoelen om corona op te sporen: de GGD in de regio Utrecht maakt sinds gisteren gebruik van deze nieuwe testmethode. De 'mondspoelkit' is iets minder betrouwbaar dan een reguliere coronatest, maar daarom wordt-ie vooral gebruikt bij mensen bij wie de 'wattenstaaftest' niet goed lukt.

Het Jeugdjournaal zocht met een paar kinderen uit hoe de mondspoeltest werkt: