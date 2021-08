Wekdienst Tokio: zilver en brons en deze Nederlanders komen nog in actie

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

De hoop was er op twee gouden Nederlandse medailles in de nacht, maar het werd zilver en brons. Ook niet verkeerd. Femke Bol finishte als derde op de 400 meter horden en Sharon van Rouwendaal als tweede bij de 10 kilometer openwaterzwemmen.

In de race van Bol liep de ontketende Amerikaanse Sydney McLaughlin naar goud in een nieuw wereldrecord.

De hockeysters stelden ook een medaille veilig door de finale te halen in Tokio. In een herhaling van de (verloren) finale van vijf jaar geleden in Rio werd Groot-Brittannië met 5-1 geklopt.

Dagprogramma

Om 8.00 uur begint voor Celine van Duijn het schoonspringen van de 10-metertoren, een halfuur later zeilen Lobke Berkhout en Afrodite Zegers de medalrace van de 470-klasse en om 8.30 uur begint de derde dag van het baanwielrennen met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op de sprint (kwalificatie tot en met de achtste finales) en Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen (eerste ronde keirin).

Om 12.00 uur loopt Sifan Hassan de halve finale van de 1.500 meter. Een halfuur later staan synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer in de olympische finale.