Van Dam eindigt eerste dag olympisch golftoernooi in achterhoede

Van Dam, de eerste Nederlandse vrouw die bij de Spelen meedoet aan het golfen, staat met vier bogeys en een birdie in de achterhoede. Morgen is de tweede dag van het golftoernooi.

Anne van Dam heeft op de eerste dag van het olympische golftoernooi niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 25-jarige Nederlandse ging in Tokio rond in 74 slagen, drie boven het baangemiddelde.

Vrouwengolf op de Spelen

Het is pas de derde keer dat vrouwengolf deel uitmaakt van de Olympische Spelen (vierde keer voor de mannen).

In 1900 was het eerste vrouwentoernooi (dat jaar mochten er überhaupt voor het eerst vrouwen meedoen aan de Spelen) en in 2016 - toen golf terugkeerde op het olympische programma - was de tweede keer.