Bol bedankt team, trainers en tv-kijker: 'Iedereen die om 4.30 uur opstond'

Bol noteerde in de finale een nieuw Europees record van 52,03, maar moest haar meerdere erkennen in Sydney McLaughlin (nieuw wereldrecord van 51,46) en Dalilah Muhammad (51,58). "Die meiden zijn echt van een bizar niveau", zei Bol. "Dat je met 52,03 derde wordt, zegt een hoop."

Femke Bol liet na het behalen van haar fraaie bronzen plak op de 400 meter horden niet na om de mensen om zich heen mee te nemen in haar succes. "Ik sta hier met een bronzen plak, maar die is voor ons allemaal", zei de 21-jarige Amersfoortse na de medailleceremonie.

Reikhalzend werd uitgekeken naar de confrontatie tussen Bol en McLaughlin en Muhammad. Ook door Bol zelf, die zich eindelijk kon meten met de twee Amerikaanse sterren.

"Eindelijk lopen tegen de besten", zei Bol. "Je kijkt zo uit naar dit moment. Nu is het in één keer gedaan, zo gek. Het is hier leeg zonder publiek, maar ik wil iedereen bedanken die om 4.30 uur is opgestaan om te gaan kijken."

Nieuwe kans op estafette

Bol droeg de medaille ook op aan de andere atleten van het Nederlandse team. Met trainingsmaatje en goede vriendin Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela viel ze net buiten het podium op de 4x400 meter estafette gemengd,

Donderdag begint ze met onder anderen Klaver aan een nieuwe missie in de series van de 4x400 meter estafette voor vrouwen. Bol is de drijvende kracht achter het team dat op jacht gaat naar een medaille.