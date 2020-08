Na 420 dagen rijdt Dumoulin weer een koers: 'Echt een raar gevoel'

"Het is echt een heel raar gevoel om hier te zijn", vertelt Dumoulin voorafgaand aan de eerste etappe. "Spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in. Bovendien is de hele wielerwereld nu anders, kijk maar: we doen een interview met mondkapje op."

Na 420 dagen rijdt Tom Dumoulin vandaag weer zijn eerste wielerwedstrijd. Niet in het zwart-witte tenue van Team Sunweb, maar in het zwart-gele pakje van Jumbo-Visma. In de Franse etappekoers Tour de l'Ain maakt hij zijn officiële debuut voor de Nederlandse ploeg.

Op 15 juni 2019 stapte Dumoulin uit het Critérium du Dauphiné, omdat hij te veel last van zijn knie had. Er was geen reden voor paniek: deelname aan de Tour de France zou niet in gevaar komen. Vijf dagen later maakte hij bekend toch niet naar Frankrijk te gaan.

Meer dan een jaar later maakt Dumoulin zijn rentree. "Ik wil gewoon weer dat koersgevoel terugkrijgen. Over drie weken begint de Tour, dus ik hoef nu nog niet mijn topvorm te hebben. In de training gaat het goed, nu moet ik weer wennen aan dat koersgevoel."

Akelige valpartij

Jumbo-Visma-ploeggenoot Dylan Groenewegen veroorzaakte woensdag in de eindsprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen een dramatische valpartij, waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. Dumoulin zag de wedstrijd op zijn hotelkamer.

"Verschrikkelijk om te zien natuurlijk. Het was heel akelig. Ik hoop dat Fabio er oké uitkomt en dat de gevolgen op de lange termijn zullen meevallen. Iedereen in de ploeg vond het akelig om te zien. Niemand heeft dit gewild, ook Dylan niet natuurlijk."