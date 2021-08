Nieuwe olympische finale hockeysters na ruime zege op Groot-Brittannië

Nederlandse hockeyvrouwen in de halve finale tegen Groot Britannië - ANP

De Nederlandse hockeysters hebben voor de vijfde keer op rij de finale van het olympisch hockeytoernooi bereikt. In de halve finale rekende de ploeg van bondscoach Alyson Annan af met Groot-Brittannië, de ploeg die Oranje vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog van het goud hield. In een warm en benauwd Oi hockeystadion in Tokio werd het dankzij treffers van Felice Albers (twee stuks), Marloes Keetels, Maria Verschoor en Frédérique Matla liefst 5-1.

Geen revanchegevoelens Na het goud in Peking (2008) en Londen (2012) moesten de Nederlandse hockeysters de olympische titel vijf jaar geleden onverwacht aan Groot-Brittannië laten. In de laatste grote finale van blikvangers als Maartje Paumen, Naomi van As en Ellen Hoog bleek doelvrouw Maddie Hinch - net als een jaar eerder in de EK-finale in Londen - de grote sta-in-de-weg in de shoot-outs.

De Britse doelvrouw Maddie Hinch heeft last van de hitte in het halvefinaleduel met Nederland in Tokio. - Reuters

Toch wilde niemand in het Nederlandse kamp vooraf spreken van revanche. Waarom ook? Sinds de verloren finale is Oranje vrijwel onverslaanbaar: van de 101 gespeelde wedstrijden sinds de verloren finale in Rio gingen er slechts drie verloren, werd acht keer gelijk gespeeld en eindigde negentig duels in een Nederlandse zege. Ook tegen Groot-Brittannië zijn de hockeysters sindsdien al tien duels ongeslagen (acht keer winst, twee keer gelijk).

Aftasten Ook in Tokio bleven de hockeysters foutloos, maar uitgerekend in het groepsduel met de Britsen speelde Nederland moeizaam. De hoge druk die de Britsen in dat duel (1-0) wisten te ontwikkelen, bleef vandaag - wellicht door de zware omstandigheden - achterwege. Desondanks had Oranje ook nu moeite om de Britse defensie te ontregelen. De eerste grote kans was voor Maria Verschoor, die geklungel van HGC-verdedigster Giselle Ansley net niet wist af te straffen.

De Nederlandse hockeysters luisteren naar het Wilhelmus voor de halve finale tegen Groot-Brittannië. - ANP

Pas in de slotfase van het eerste kwart kreeg Nederland een tweede mogelijkheid. Met nog tien seconden stond de opnieuw uitstekende doelvrouw Hinch - die na de Spelen aan de slag gaat bij promotieklasser Tilburg van coach Paumen - tot twee keer toe een Nederlandse voorsprong in de weg.

Genadeloos Aan het begin van het tweede kwart sloeg Nederland echter genadeloos toe. Marloes Keetels behield het overzicht en speelde Laurien Leurink vrij op de kop van de cirkel, die na een fraaie passeerbeweging doorspeelde naar Felice Albers en die schoot door de benen van Hinch raak.

Felice Albers heeft de ban gebroken in de halve finale tegen Groot-Brittannië. - Reuters

Amper een minuut later kegelde de volledig vrijgelaten Keetels de bal zelf onhoudbaar in de hoek van het doel. Erop en erover Toen Verschoor vlak na rust uit een strafcorner van Caia van Maasakker de 3-0 in het doel tikte, gingen de koppies bij de Britsen naar beneden. Zo kon Albers volledig ongedekt een voorzet van Lidewij Welten in het doel duwen. Voor olympisch debutante Albers was het al haar zesde doelpunt deze Spelen. Vlak daarna sloeg het noodlot toe voor Keetels, die hard in aanraking kwam met de stick van Laura Unsworth en aan de kant verzorgd moest worden.

Marloes Keetels krijgt de stick van Laura Unsworth in haar gezicht. - Reuters

Wellicht even van de wijs gebracht door dat incident mocht Groot-Brittannië zomaar de 4-1 maken. Een strafcorner van Giselle Ansley (na de Spelen speelster van HGC) werd van richting veranderd door Lidewij Welten en verdween door de legguards van doelvrouw Josine Koning in het doel. In het vierde kwart ging Oranje op zoek naar een grotere voorsprong en die viel uit de zevende strafcorner van de wedstrijd: Frédérique Matla pushte de bal in de hoek en heeft nu in alle duels deze Spelen gescoord. Haar totaal staat zelfs al op negen, waarmee ze hard op weg lijkt naar de topscorerstitel.

Frédérique Matla scoorde in alle duels tijdens de Olympische Spelen. Tegen Groot-Brittannië maakte ze haar negende. - NOS

Sinds de Pro League-wedstrijd tegen België op 30 mei heeft Matla zelfs al in 13 duels op rij minimaal een keer gescoord. Daarmee verbrak ze het record van voormalig strafcornerkanon Lisanne Lejeune die tussen 1987 en 1988 in twaalf opeenvolgende duels minimaal een doelpunt maakte. Na de 5-1 van Matla kwam Oranje niet meer in problemen, ook niet toen het vijf minuten in ondertal moest spelen na een gele kaart van Verschoor.