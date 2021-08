Passagier vastgetapet aan vliegtuigstoel na misdragingen

Op een vlucht tussen de Amerikaanse steden Philadelphia en Miami is een passagier door de bemanning vastgetapet aan zijn stoel. De bemanning ging over tot die actie nadat de passagier, een 22-jarige man, twee stewardessen zou hebben betast en een derde bemanningslid was aangevlogen.

Op beelden die zijn gemaakt door een passagier die achter de man zat, is te zien hoe hij de bemanning uitscheldt en schreeuwt dat zijn ouders "meer dan 2 miljoen dollar waard zijn". Vervolgens poogt hij een steward te slaan. Later is te zien hoe de steward hem aan zijn stoel vastbindt met ducttape.

De beelden van de passagier die achter de man zat: