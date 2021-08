Vetter start zevenkamp met PR op horden en staat na hoogspringen zesde

De 28-jarige Vetter werd in de derde serie van de 100 meter horden derde in 13,09 en in totaal was dit ook de derde tijd. Haar oude persoonlijk record stond op 13,21.

Anouk Vetter is op de Olympische Spelen in Tokio goed begonnen aan de zevenkamp. Met een persoonlijk record op de 100 meter horden (13,09) en haar beste prestatie van het seizoen bij het hoogspringen (1,80 meter) staat ze na twee onderdelen zesde.

Voor Oosterwegel zijn het haar eerste Spelen. In 2019 maakte ze bij de WK in Doha haar debuut op een groot toernooi met de zevende plaats. Broersen werd daar zesde en Vetter staakte toen voortijdig de strijd. Ze was klaar met atletiek, maar na een lange vakantie en met hulp van een psycholoog kreeg ze weer zin in atletiek.

Met haar goede start in Tokio laat Vetter, die in 2016 in Rio de Janeiro tiende werd op de zevenkamp, zien dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort.