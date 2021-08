Vetter en Oosterwegel starten zevenkamp met persoonlijk record op horden

Vetter staat in de tussenstand derde achter de Amerikaanse Kendell Williams (die 12,97 liep) en Marthe Koala uit Burkina Faso (13,07). Oosterwegel bezet de elfde plaats en Broersen is voorlopig twintigste.

De 28-jarige Vetter werd in de derde serie derde in 13,09, een verbetering van haar persoonlijk record van 13,21. De 23-jarige Oosterwegel dook met 13,36 ruim onder haar oude besttijd van 13,60. Nadine Broersen keek minder blij na de 100 horden: zij zette een tijd neer van 13,74.

Voor Oosterwegel zijn het haar eerste Spelen. In 2019 maakte ze bij de WK in Doha haar debuut op een groot toernooi met de zevende plaats. Broersen werd daar zesde en Vetter staakte toen voortijdig de strijd. Ze was klaar met atletiek, maar na een lange vakantie en met hulp van een psycholoog kreeg ze weer zin in atletiek.

Met haar uitstekende start in Tokio laat Vetter, die in 2016 in Rio de Janeiro tiende werd op de zevenkamp, zien dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort.

Later op woensdag staan bij de zevenkamp ook het hoogspringen ( vanaf3.35 uur) en het kogelstoten (vanaf 12.05 uur) op het programma.