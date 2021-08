Van Rouwendaal pakt zilver in open water: 'Had het niet beter kunnen doen'

Vijf jaar na de winst op het strand van de Copacabana in Rio de Janeiro is Sharon van Rouwendaal er in het Obaida Marine Park van Tokio niet in geslaagd haar olympische titel op de 10 kilometer open water te prolongeren. In de eindsprint kwam ze tekort op de ontketende Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Het brons was weggelegd voor de Australische Kareena Lee.

In het begin nestelde Van Rouwendaal zich in de buik van het peloton, maar gaandeweg de race zwom ze steeds meer naar voren. Op zo'n 1,5 kilometer van de meet pakte Cunha de leiding en Van Rouwendaal zat in haar spoor. De Nederlandse is normaal gesproken de betere finisher, maar de Braziliaanse hield het tempo zo hoog dat niemand haar meer kon passeren. Blij met zilver De 27-jarige Van Rouwendaal moest haar tactiek aanpassen aan de omstandigheden, verklaarde ze na afloop. Waar ze in Rio halverwege de race een beslissende versnelling plaatste, moest ze bij een extreem hoge watertemperatuur van dertig graden haar krachten zo lang mogelijk sparen. 'SvR' rekende op haar eindschot, maar kwam negentiende van een seconde tekort tegen Cunha. "Het was gewoon veel te warm om een goede eindsprint te plaatsen", klonk het. "Toch had ik het niet beter kunnen doen als favoriet. De hele race merkte ik dat er vooral naar mij werd gekeken."

Van Rouwendaal: "Zwem je in een zwembad tussen de lijnen, dan is het minder moeilijk wanneer al je tegenstanders hun race op jou afstemmen. In het open water is het in een peloton, net als in het wielrennen, veel moeilijker om tegenstanders van je af te houden." Het liet onverlet dat ze dolblij was met haar zilveren medaille. "Dit was het maximaal haalbare. Nee, het voelt absoluut niet alsof ik goud heb verloren. Dat goud ligt al vijf jaar op mijn nachtkastje. En nu komt daar deze plak bij." Nederland nu op 21 medailles Door het zilver van Van Rouwendaal komt het aantal medailles van Nederland in Tokio op 21. Er werd zes keer goud behaald, acht keer zilver en zeven keer brons.