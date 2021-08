Petitie tegen gedeeltelijke sluiting Haringvlietbrug ruim 10.600 keer ondertekend

Een petitie tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug is door ruim 10.600 mensen ondertekend. De belangrijke noord-zuidverbinding in de A29 tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot: in beide richtingen is maar één rijbaan open en kan maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. Ondertekenaars vrezen veel extra reistijd door files.

"De gevolgen zijn voor weggebruikers onacceptabel", stellen de makers van de petitie. Met de handtekeningen willen ze het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zo ver krijgen om alternatieven te onderzoeken "om de huidige capaciteit voor het wegverkeer in stand te houden, waarbij in geen geval rijbanen worden afgesloten".

De makers stellen dat eenmaal per week de brug openzetten per week niet opweegt tegen de gevolgen voor het wegverkeer. Volgens de petitie zou een tijdelijke sluiting van de scheepvaart een optie kunnen zijn.

Sluiting leidt tot langere files dan gedacht

Vorige week bleek uit intern onderzoek van Rijkswaterstaat dat de tijdelijke sluiting van de brug voor nog grotere stremmingen gaat zorgen dan eerder gedacht. In plaats van het eerder geschatte halfuur extra reistijd op werkdagen, is dat nu een uur. Het onderzoek is nog niet naar buiten gebracht maar werd door betrokkenen gedeeld met de NOS.

Zowel de gemeente Hoeksche Waard als Goeree-Overflakkee noemde de maatregelen onaanvaardbaar. Begin vorige maand zeiden beide gemeenten met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en Rijkswaterstaat om tafel te willen zitten om alternatieven te bespreken.

Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zal de langdurige sluiting van rijstroken de transportsector zeker 53 miljoen euro kosten.