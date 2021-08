Opnieuw pleegt agent zelfmoord na Capitoolbestorming in januari

Politie bij het Capitool - Reuters

Vijf agenten die probeerden bestormers van het Capitool in Washington in januari tegen te houden zijn inmiddels overleden. Vier van hen pleegden zelfmoord: twee niet lang na de bestorming, twee in de afgelopen weken. De laatste zelfmoord werd vanochtend bekendgemaakt door de politie. Het gaat om de 43-jarige Gunther Hashida. Het is een opvallende statistiek, al wil de politie nog geen directe link leggen tussen de gebeurtenissen op 6 januari en de zelfdodingen. Dat veel agenten nog altijd met mentale problemen kampen na de bestorming, is echter duidelijk. Te vaak zoeken ze geen hulp, zegt correspondent Marieke de Vries. "Agenten kunnen deelnemen aan het Employee Assistance Program. Dat is therapie onder begeleiding van psychologen, die altijd wordt aangeboden als agenten een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Maar onderling wordt dat als een teken van zwakte gezien." Gewone Amerikanen De Vries sprak vandaag op basis van anonimiteit met een agent die er die dag ook bij was in Capitool. De agent vertelde dat collega's vaak te trots zijn om hulp te zoeken: "Ze potten het liever op". Ook beschreef hij wat die dag in het bijzonder nou zo traumatisch maakte. "Hoe kunnen mensen dit doen? Het waren gewoon Amerikanen. Als het nou een stel idiote buitenlandse terroristen waren, dan wisten we nog waar we tegen vochten. Maar nu vroeg je je af: wie is wie? Je wilt ook je landgenoten niet verraden. Dat maakt het moeilijk om te verwerken." President Biden noemt de omgekomen agenten helden:

De ervaring van de anonieme agent staat niet op zichzelf. Vorige week werden vier agenten gehoord in het kader van een parlementair onderzoek naar de bestorming. Hun getuigenissen waren zonder uitzondering emotioneel. De agenten schetsten hoe ze vochten voor hun leven: "Ook ik werd verpletterd door de relschoppers. Ik voelde dat ik geen lucht meer kreeg en dacht: dit is hoe ik ga sterven", vertelde sergeant Aquilino Gonell. Amerikaanse agenten zijn gewelddadige situaties gewend, maar de mate van agressie op 6 januari was ongeëvenaard, bleek uit de getuigenissen. Agenten werden aangevallen met stroomstootwapens, geslagen met vlaggenstokken, verpletterd tussen deuren, racistisch bejegend. Bekijk hier de getuigenissen van de agenten:

'Ik hoorde iemand roepen: ik heb er een te pakken!' - NOS

Dat de bestorming überhaupt kon gebeuren, kwam doordat de politietop de situatie had onderschat. Niemand leek te kunnen geloven dat Trump-aanhangers zich, opgezweept door de toenmalige president, zo extreem gewelddadig zouden gedragen, hoewel inlichtingendiensten er voor hadden gewaarschuwd, bleek uit onderzoek. De aanwezige politie kon niet veel tegen de bestormers doen totdat de opgetrommelde Nationale Garde uiteindelijk ingreep. "Mijn fysieke blessures en wekenlang aanhoudende adrenaline zijn weggetrokken", vertelde agent Michael Fanone. "Nu blijven het psychologische trauma en de emotionele spanning over, die veroorzaakt zijn door het overleven van zo'n verschrikkelijke gebeurtenis." De gebeurtenissen van 6 januari mogen dan maar een paar uur geduurd hebben, voor veel agenten is het eigenlijk nog steeds 6 januari, was te horen in de getuigenissen. Agent Harry Dunn heeft professionele hulp gezocht "voor aanhoudend emotioneel trauma van die dag" en hij riep andere agenten op hetzelfde te doen. Zo verliep de bestorming die dag:

Terugkijken: zo werd het Capitool bestormd - NOS

Ook zijn collega Gonell deed zo'n oproep. "Er is niets mis met professionele hulp zoeken. Als je pijn ervaart, maak dan alsjeblieft gebruik van alle begeleiding die beschikbaar is." Daar voegde hij aan toe dat agenten maar één ding verwachten. "We hoeven geen medaille of erkenning, we willen simpelweg rechtvaardigheid en dat er verantwoordelijkheid genomen wordt." Toch kan precies het tegenovergestelde gebeuren. Een groot deel van de Republikeinse achterban steunt Trump nog steeds en dus zou het kunnen dat Republikeinen in het Congres geen consequenties willen verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek. Maar die medaille komt er wel, zo werd vandaag duidelijk. Het Amerikaanse Congres stemde in met het toekennen van de Congressional Gold Medal aan de Capitoolpolitie en de politie van Washington D.C., de hoogste onderscheiding die het Congres kan uitdelen.