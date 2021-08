PSV blijft indruk maken in de Champions League: 3-0 tegen Midtjylland

Bekijk hier de samenvatting van PSV - FC Midtjylland (3-0) - NOS

PSV kan zich vrijwel zeker gaan opmaken voor de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. In het eerste duel in de derde voorronde kreeg FC Midtjylland een draai om de oren: 3-0. Als de ploeg van trainer Roger Schmidt volgende week de return schadevrij doorkomt, dan wacht in de play-offs (17 en 24 augustus) een tweeluik met Benfica of Spartak Moskou. Johan Cruijff Schaal In de vorige ronde zette PSV al overtuigend Galatasaray opzij. Komende zaterdag staat de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op het programma. Dan kunnen de Eindhovenaren opnieuw laten zien of ze een enorme stap hebben gezet in hun ontwikkeling. Bekijk hieronder reacties van Mario Götze en Roger Schmidt.

Schmidt en Götze: 'De PSV-fans zijn fantastisch, ze geven ons energie' - NOS

Midtjylland, dat afgelopen seizoen achter kampioen Brøndby als tweede eindigden in eigen land, kon als excuus aanvoeren dat het liefst zes spelers miste in Eindhoven. Vanwege een corona-uitbraak ontbraken onder anderen verdedigers Henrik Dalsgaard en Daniel Høegh en aanvaller Pione Sisto. Hoofdrollen Madueke en Götze PSV, met Armando Obispo op de plek van de geschorste Olivier Boscagli, maakte dankbaar gebruik van die situatie en liet Midtjylland vanaf het eerste fluitsignaal naar adem happen. Na ruim een halfuur stond er een 3-0 tussenstand op het bord, met belangrijke rollen voor Noni Madueke en Mario Götze. De 19-jarige Madueke opende de score met een fraai gekruld schot in de verre hoek en zag tien minuten later Götze - na een lange bal van André Ramalho - via het been van Raphael Nwadike raak schieten. Na een vloeiende aanval, via Madueke, Götze en Eran Zahavi, tikte Cody Gakpo de derde treffer binnen. Tot groot genoegen van de 23.000 toeschouwers in het stadion.

Toeschouwers PSV - Pro Shots