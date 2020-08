Corona houdt ook Bertens van US Open; ze kiest voor Roland Garros

Kiki Bertens heeft besloten om over drie weken niet mee te doen aan de US Open. Een reis naar New York zou betekenen dat ze niet optimaal op haar geliefde Roland Garros kan verschijnen.

"Na lang nadenken heb ik besloten niet naar Amerika te gaan voor het toernooi van Cincinnati en de US Open. De situatie rond COVID-19 is nog zorgwekkend. Gezondheid staat voorop en de controle over dit virus heeft prioriteit", schrijft ze op haar Instagram-pagina.

"Onze premier heeft gisteren ook aangegeven dat we na Amerika twee weken in quarantaine moeten. Dat zou de voorbereiding op mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten."

Propvolle kalender

Op de door corona in elkaar geschoven kalender begint de US Open op 31 augustus. Roland Garros staat al twee weken later op het programma.