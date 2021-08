Na Stengs vertrekt ook doelman Bizot naar de Franse Ligue 1

Marco Bizot vertrekt naar Stade Brest. Dat heeft de doelman van AZ zelf bekend gemaakt op zijn sociale media. "Vandaag begint er een nieuw avontuur voor mij en mijn gezin in Frankrijk. Daarom dit bericht aan iedereen met een AZ-hart", schrijft Bizot. "Afgelopen vier jaar heb ik me als een van jullie gevoeld. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bijzondere momenten die jullie mij gegeven hebben in mijn AZ-tijd."

Bizot speelde in de jeugdopleiding bij Ajax en stond onder andere onder de lat bij FC Groningen en het Belgische KRC Genk voordat hij in 2017 naar AZ ging.

Volgt Boadu?

Bizot is overigens niet de enige speler die Alkmaar verruilt voor een avontuur in de Franse Ligue 1. Calvin Stengs is deze zomer naar OGC Nice vertrokken. Voor Myron Boadu hangt er een transfer naar AS Monaco in de lucht.

Stade Brest eindigde vorige seizoen als zeventiende in de competitie.