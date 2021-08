Honderden mensen bij stille tocht voor doodgestoken Joshua (15) in Rotterdam

Enkele honderden mensen hebben vanavond meegelopen met een stille tocht voor de 15-jarige Joshua, die donderdag werd doodgestoken in de wijk Beverwaard in Rotterdam.

In het park sprak een familielid de menigte toe. "Laat Joshua de laatste zijn", aldus het familielid. "Het is tijd dat wij opstaan. Vandaag is het Joshua, we weten niet wie het morgen kan zijn. Zinloos geweld moet stoppen."

In het park werd een minuut stilte gehouden. Ook werd stilgestaan bij het messengeweld onder jongeren en de gevaren die dat met zich meebrengt, meldt Rijnmond.

De politie heeft vrijdag een leeftijdsgenoot van het slachtoffer aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Hij wordt verdacht van doodslag.

De aanleiding voor de dodelijke steekpartij was mogelijk een ruzie, meldde het Openbaar Ministerie eerder. Volgens het OM hadden de jongens met elkaar afgesproken en had ook Joshua een mes bij zich.