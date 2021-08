Mogelijke kaping schip voor kust VAE, zegt Britse marine

De Britse marine zegt dat er mogelijk een schip is gekaapt voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in de Golf van Oman. De marine gaf verder geen details.

Eerder op de dag waarschuwde de marine schepen dat er een incident gaande was voor de kust van de plaats Fujairah, bij de grens met Oman. Uren later werd het incident een "mogelijke kaping" genoemd.

Het Britse ministerie van Defensie en een Amerikaanse militaire basis hebben nog niet gereageerd. De regering van de VAE heeft het incident nog niet bevestigd.

Op het moment dat de waarschuwing voor een incident uitging, gaven vier olietankers met een automatische melding aan dat ze "niet onder bevel" stonden, aldus MarineTraffic.com. Dat betekent normaal gesproken dat een schip niet meer op eigen kracht kan varen en dat het niet meer kan sturen. Later begon een van die tankers weer te varen.

Een maritiem patrouillevliegtuig van Oman vloog over het gebied waar de schepen zich bevonden, blijkt uit data van FlightRadar24.com.

Eerdere aanvallen

Het incident doet zich voor een paar dagen nadat een olietanker van een Israëlische miljardair werd aangevallen voor de kust van Oman. Daarbij kwamen twee bemanningsleden om het leven. Aanvankelijk werd uitgegaan van een poging tot piraterij, maar nu houdt de Israëlische regering Iran verantwoordelijk voor de aanval. Iran heeft ontkend betrokken te zijn geweest.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de berichten over de incidenten rond de vier schepen verdacht. Ook riep het op om geen valse beschuldigingen tegen de Islamitische Republiek te uiten.

Begin juli werd ook al een schip van dezelfde rederij aangevallen, in de Indische Oceaan. Daarbij vielen geen gewonden.

De Golf van Oman ligt in de buurt van de Straat van Hormuz. Een vijfde van alle olie gaat door die nauwe passage. De haven van Fujairah is belangrijk in de regio omdat schepen daar hun lading krijgen. Sinds 2019 zijn er verschillende explosies en kapingen geweest in de wateren in de buurt van de haven.