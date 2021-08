Spaanse ex-koning heeft alleen nog een huis met zes badkamers

Zaya Nurai Island, waar de villa van Juan Carlos staat - Zaya Nurai Island

Oud-koning Juan Carlos verliet precies een jaar geleden Spanje na een serie onthullingen over gesjoemel met geld. Hij dook op als "gast" in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Carlos op een klein eiland woont. Hoewel hij officieel nog nergens van beschuldigd is, lijkt de weg terug naar Spanje onmogelijk. Een hotelovernachting op het eilandje Zaya Nurai, voor de kust van Abu Dhabi, kost zo'n 950 euro. In het hoogseizoen schiet de kamerprijs de 1000 euro snel voorbij. Daarvoor krijgt de gast een privé-zwembad en ook een (volgens de aanprijzing) Nespresso-koffiemachine. Wie geluk heeft, ziet zelfs de voormalige Spaanse koning voorbij schuifelen. De ex-koning woont niet in het hotel, maar in een van de elf villa's van Zaya Nurai. Zijn villa beslaat 1000 vierkante meter, heeft een privéstrand en zes badkamers. Af en toe bezoeken zijn twee dochters, de prinsessen Cristina en Elena, hun vader. Onduidelijk is of ook de vier politieagenten die de gevluchte koning begeleiden in de villa bij de palmbomen wonen.

Precies een jaar geleden werd duidelijk dat Juan Carlos de vlucht vooruit koos. Een foto toonde de ex-koning, gebogen op een vliegtuigtrap na zijn landing in de Verenigde Arabische Emiraten. Zonder zijn vrouw Sofía, van wie hij na buitenechtelijke avonturen al langer gescheiden leefde. Maar met steeds harder klinkend gebonk over financieel gesjoemel in zijn hoofd. In een eerste poging zich te distantiëren had koning Felipe in maart 2020 al afstand gedaan van de toekomstige erfenis van zijn vader. Maar het had nauwelijks effect. Met bijna dagelijks onthullingen over vermeende malversaties bleef één weg over: het land verlaten. Niet alleen om Juan Carlos te redden, maar feitelijk de hele Spaanse monarchie. Volgens de Spaanse journalist en Felipe-biograaf José Apezarena heeft Juan Carlos aan Felipe laten weten dat hij graag zou terugkeren naar Spanje, maar dat hij dat niet doet zonder toestemming, aldus Apezarena tegen persbureau AFP. Het standpunt van het Spaanse hof is volgens de journalist dat zolang Juan Carlos nog juridische problemen boven het hoofd hangen, hij beter niet terug kan komen.

Welke onderzoeken lopen naar de voormalige koning? In twee landen spelen onderzoeken naar de voormalige koning Juan Carlos. In Spanje onderzoekt het Hooggerechtshof een betaling van 65 miljoen euro uit 2008. Het bedrag zou zijn betaald door de inmiddels overleden Saudische koning Abdullah. De reden van deze som geld voor Juan Carlos is nog onduidelijk. Mogelijk was het een beloning voor zijn bemiddeling bij de aanleg van het hoge snelheidsspoor naar Mekka. Spaanse ondernemers kregen die opdracht, nadat de bedrijven hun aanbesteding met 30 procent hadden verlaagd. De ondernemers werden mogelijk onder druk gezet door Juan Carlos. Het verhaal werd vager nadat het miljoenenbedrag op een bankrekening in Zwitserland verdween. Volgens het Spaanse hof maakte Juan Carlos zich schuldig aan oplichting, verduistering en machtsmisbruik. Lang zouden Arabische miljoenen ook weer niet in Zwitserland blijven. Het verhuisde naar een rekening op de Bahama's op naam van Corinna Larsen, een "speciale vriendin" van de koning. Ook de Zwitsers onderzoeken de transactie van de Saudische koning Abdullah uit 2008. Wat was de herkomst van het geld en om welke reden kreeg Juan Carlos de miljoenensom overgemaakt, zijn vragen bij de Zwitserse openbare aanklager. Volgens sommigen lopen zowel het Zwitserse als het Spaanse onderzoek stroef. Harde bewijzen zijn nog niet gevonden.