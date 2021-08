Zirkzee gaat geluk nu bij Anderlecht beproeven

Joshua Zirkzee speelt dit seizoen op huurbasis voor Anderlecht. De 20-jarige spits is eigendom van Bayern München, waar hij geen uitzicht heeft op speelminuten.

Zirkzee maakte eind 2019 als debutant indruk met een korte invalbeurt bij Bayern, waarin hij tegen SC Freiburg wist te scoren. Ook in het daaropvolgende duel met Wolfsburg trof hij als invaller doel.

Vervolgens stokte de ontwikkeling van Zirkzee, die later kritiek kreeg te verduren van toenmalig trainer Hansi Flick. Zirkzee zou niet alles uit zijn mogelijkheden halen.

Italiaans avontuur

Begin dit jaar werd Zirkzee verhuurd aan het Italiaanse Parma, maar daar speelde hij door blessureleed nauwelijks. Nu krijgt hij een kans bij Anderlecht in België.

"Na een telefoontje met trainer Vincent Kompany was er meteen een klik. Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club en de speelstijl en het project spreekt mij enorm aan", aldus Zirkzee.

'Veel potentieel'

Anderlecht verwacht veel van de oud-Feyenoorder. "Joshua is een jonge spits met veel potentieel", zegt technisch directeur Peter Verbeke. "Het past binnen onze filosofie om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling en tegelijk resultaat te boeken. Joshua kan een bal bij zich houden, is goed in de combinatie en beschikt over een individuele actie. Op deze manier voegen we opnieuw extra kwaliteit aan onze selectie toe."