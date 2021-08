Personeel op Schiphol aangehouden na onderscheppen 321 kilo cocaïne

In een onderzoek naar drugssmokkel op Schiphol zijn de afgelopen weken zeven verdachten aangehouden. Het merendeel van hen werkt bij een bedrijf op de luchthaven en was in het bezit van een Schiphol-pas. De aangehouden verdachten zijn zes mannen en een vrouw.

Ze worden onder meer verdacht van witwassen, de invoer van harddrugs of een combinatie daarvan. De verdachten kwamen in beeld door verschillende opsporingsmethodes, na een tip van het Openbaar Ministerie. Telefoons zijn afgetapt, versleutelde data ontcijferd en verdachten geobserveerd.

Het onderzoek leidde ertoe dat op 24 mei van dit jaar 321 kilo cocaïne werd onderschept. De luchtvrachtzending uit Ecuador had een geschatte straatwaarde van ongeveer 16 miljoen euro, meldt de Koninklijke Marechaussee.