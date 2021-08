De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

De wekker is niet zozeer nodig om Sharon van Rouwendaal te zien, maar laat opblijven is een aanrader. Haar race begint om 23.30 uur. Op de 10 kilometer in open water verdedigt ze haar titel.

Rond die tijd zetten ook de Nederlandse hockeysters hun olympische missie voort. In de halve finales is Groot-Brittannië om 3.30 uur de tegenstander.

In het atletiekstadion van Tokio komen we verder Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Nadine Broersen tegen. Het drietal begint aan de zevenkamp met vanaf 2.35 uur de 100 meter horden en vanaf 3.35 uur het hoogspringen.

Woensdagochtend begint om 8.00 uur voor Celine van Duijn het schoonspringen van de 10-metertoren. Een half uur later zeilen Lobke Berkhout en Afrodite Zegers in de medalrace in de 470-klasse. Een medaille is echter te veel gevraagd van het zeilduo, het begint als negende aan de start.

Om 8.30 uur begint de derde dag van het baanwielrennen met Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op de sprint (kwalificatie t/m achtste finales) en Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen (eerste ronde keirin),

Kwartfinale handbalsters

Sportliefhebbers kunnen op de twaalfde olympische dag hun lol niet op, want om 12.00 uur begint de gouden Hassan aan de halve finales van de 1.500 meter.

Op datzelfde tijdstip starten de springruiters in de individuele springfinale. Voor Nederland komen Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager in actie. Terwijl de paarden springen, gaat de 19-jarige gewichtheffer Enzo Kuworge bij de zwaargewichten proberen om in de voetsporen van Piet van der Kruk te treden.

En om 13.45 uur vervolgen de handbalsters hun olympische missie; zij nemen het om 13.45 uur in de kwartfinale van het toernooi op tegen Frankrijk.