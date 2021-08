Gevaccineerd en gezond? Dan nauwelijks kans op ziekenhuisopname vanwege corona

Bijna driekwart van hen leed ook aan andere ziekten. Vier van de vijf patiënten waren ouder dan 60 jaar. Ruim een kwart van de gevaccineerde patiënten die toch met covid-19 werd opgenomen in het ziekenhuis, had voor zover bekend geen andere ziekte.

Het merendeel van de gevaccineerde patiënten die met covid-19 in het ziekenhuis belanden, heeft onderliggend lijden zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. Daardoor liepen ze extra risico op ziekenhuisopname vergeleken met gezonde gevaccineerden. Bovendien waren de meeste gevaccineerde covid-patiënten in het ziekenhuis boven de 60.

Wie volledig gevaccineerd is én geen andere aandoeningen heeft, loopt nauwelijks kans om met covid-19 in een ziekenhuis opgenomen te worden. Laat staan op een intensive care.

Van de 90 patiënten die in de deelnemende ziekenhuizen op de IC werden opgenomen was 8 procent ten minste twee weken volledig gevaccineerd.

Die 8 procent viel uiteen in 6 procent van de totale groep die én volledig gevaccineerd was én 60+ was en/of aan andere ziekten leed. 2 procent (twee mensen) van de 90 IC-patiënten was volledig gevaccineerd, jonger dan 60 en ogenschijnlijk gezond.