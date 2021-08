Haak schiet vol na goud: 'We mogen dit vieren, maar morgen een nieuwe dag'

Drie jaar en negen maanden duurde de winning streak van de teamsprinters tot aan de Olympische Spelen. Veertien zeges op rij in alle grote internationale wedstrijden. Het zou dinsdag toch niet opeens misgaan op het hoogste podium? "Je voelde wel dat die spanning er was", moest bondscoach Hugo Haak bekennen.

Zo noteerde Nederland in de kwalificatie weliswaar de snelste tijd, maar geen supersnelle tijd. "De jongens zijn er zó professioneel mee omgegaan", slaakte hij een gelukzalige zucht van opluchting en vreugde, nadat zijn ploeg in het Izu Velodrome de gouden medaille in ontvangst had genomen. "Ze hebben zich herpakt en ze hebben laten zien wat ze echt in huis hebben," zei de in 2019 tot Coach van het Jaar uitgeroepen Haak.

Voor de 29-jarige keuzeheer was het, uiteraard, ook een emotioneel moment. Hij was zelf nog renner toen de sprintploeg voor het laatst kans maakte op een medaille op de Olympische Spelen. Maar hij viel als laatste af, vlak voordat de selectie afreisde naar Rio. Nu staat hij als eindverantwoordelijke met het goud in handen.