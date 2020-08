Van der Wiel heeft bij RKC terugkeer in eredivisie als doel: 'Zeker weten'

Dat Gregory van der Wiel bij RKC Waalwijk meetraint, betekent dat er naast Arjen Robben (FC Groningen) en Maarten Stekelenburg (Ajax) een derde Oranje-speler van de WK-finale van 2010 terug is op de Nederlandse velden.

"Mooi toch? Het is puur toeval, maar het is mooi voor het Nederlandse voetbal. Dat maakt het alleen maar leuker", zegt de 32-jarige verdediger op zijn tweede dag in Waalwijk.

Van der Wiel gaat uit van aardig wat eredivisieminuten

Wie van de drie gaat dit seizoen de meeste speelminuten maken? Van der Wiel: "Normaal zou ik zeggen ikzelf, maar ik wil niet te hard van stapel lopen of mezelf veel druk opleggen."

De 46-voudig international en oud-speler van Ajax en Paris Saint-Germain traint niet zomaar mee bij RKC. Het doel is dit seizoen in de eredivisie spelen: "Ja, zeker weten."