RIVM: piek ziekenhuizen lijkt bereikt, forse daling positieve coronatests

De afgelopen week is het aantal positieve coronatests met 44 procent gedaald, meldt het RIVM. Ook in de ziekenhuizen lijkt volgens het instituut de piek in aantal opnames achter de rug, hoewel het aantal opnames volgens het LCPS steeg.

Afgelopen week meldde het RIVM iets meer dan 21.000 positieve coronatests, tegen ruim 37.000 bevestigde besmettingen vorige week. Vandaag meldde het RIVM 2263 positieve tests, 146 meer dan gisteren.

Van de mensen met een positieve testuitslag van wie de vaccinatiestatus bekend was, was 11,5 procent volledig gevaccineerd. 42,3 procent van hen was deels gevaccineerd; 46,2 procent helemaal niet, of korter dan twee weken geleden.

Van alle volwassen Nederlanders is inmiddels twee derde volledig gevaccineerd, meldt het RIVM. 85 procent van de volwassenen heeft minimaal één prik gehad. De verwachting is dat ergens in september iedereen is gevaccineerd die dat wil. Epidemioloog Susan van den Hof durft nog niet te voorspellen of daar dan de 'groepsimmuniteit' mee is bereikt die nodig is om alle maatregelen te schrappen. "Met de besmettelijkere deltavariant is dat nog niet eenvoudig te bepalen. Maar gevaccineerde mensen zijn in elk geval aanzienlijk beter beschermd tegen ernstige ziekte."