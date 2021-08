Sprintkoningin Thompson-Herah prolongeert ook olympische titel op 200 meter

Elaine Thompson-Herah mag zich opnieuw de sprintkoningin van de Olympische Spelen noemen. Na haar dubbele succes vijf jaar geleden in Rio de Janeiro verovert de atlete in Tokio opnieuw de olympische titels op de 100 en 200 meter. De 29-jarige Jamaicaanse vermorzelde, net als zaterdag in de finale van de 100 meter, de complete concurrentie op de 200 meter.

Thompson-Herah won de finale in 21,53 seconden, de tweede tijd ooit. Alleen wereldrecordhoudster Florence Griffith-Joyner was sneller met 21,34 seconden. Het zilver ging verrassend naar de Namibische Christine Mboma in 21,81 seconden, na een geweldige eindsprint. De Amerikaanse Gabrielle Thomas pakte brons in 21,87 seconden.

Dafne Schippers, vijf jaar geleden goed voor zilver in Rio, slaagde er in Tokio niet in de finale te halen.