Synchroonzwemsters De Brouwer naar olympische finale

De Nederlandse synchroonzwemzussen Noortje en Bregje de Brouwer hebben de olympische finale bereikt. Hun totaalscore van 175,4279 was voldoende voor een negende plaats in de kwalificatie.

Noortje en Bregje de Brouwer gingen als tweede van start in de technische oefening bij de duetten en noteerden een score van 87.2612. In totaal doen er 22 duo's mee bij de duetten in Tokio.

Maandag hadden de zusjes De Brouwer de tiende score in de vrije oefening. De punten van die beide optredens worden opgeteld. De beste twaalf duetten gaan door naar de finale.

In de finale, die op woensdag om 12.30 uur plaatsvindt, wordt alleen de vrije oefening gezwommen.

Eerste finaleplaats sinds 2008

Het is voor de vierde keer en de eerste keer sinds Peking 2008 dat Nederland bij de duetten een olympische finale haalt. Bij de voorgaande drie finales haalde Oranje nooit een medaille.

Het synchroonzwemmen maakt sinds de Spelen van 1984 in Los Angeles deel uit van het olympisch programma.