Jakobsen ontwaakt uit coma en maakt het 'naar omstandigheden goed'

Fabio Jakobsen - ANP

Fabio Jakobsen is vrijdagmiddag ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en is 'in goede conditie'. De 23-jarige wielrenner, die woensdag zwaargewond raakte bij een valpartij aan het einde van de eerste etappe in de Ronde van Polen, maakt het naar omstandigheden goed. Dat heeft de koersleiding van de Ronde van Polen gecommuniceerd via Twitter.

Jakobsen was woensdag het grootste slachtoffer van een valpartij die in de massasprint werd veroorzaakt door Dylan Groenewegen. Bij de valpartij zijn, gaf de rondearts prijs, onder meer het gehemelte en de luchtpijp van Jakobsen verbrijzeld. In de nacht van woensdag op donderdag onderging Jakobsen een operatie van vijf uur aan zijn gezicht. Een woordvoerder van het Poolse ziekenhuis meldde dat de wielrenner geen hersen- of rugletsel heeft en dat er geen vitale organen zijn beschadigd. Wel heeft hij breuken rond zijn oogkassen en in de onder- en bovenkaak.

Pawel Gruenpeter, hoofd neurologie van het ziekenhuis waar Fabio Jakobsen ligt, reageerde gisteravond: 'Zijn toestand is stabiel, zijn hart functioneert zelfstandig. We hebben goede hoop dat er geen schade is aan het zenuwstelsel.