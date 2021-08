Deurloo grijpt naast medailles na val in rekstokfinale; tweede goud Hashimoto

Deurloo, die bij de WK van 2017 brons pakte, was overigens lang niet de enige die in de rekstokfinale ten val kwam. Ook de Kazak Milan Karini, de Japanner Takeru Kitazono en de Australiër Tyson Bull verloren hun grip op de rekstok.

Het goud was voor de Japanner Daiki Hashimoto, die vorige week al de meerkampfinale won. Het zilver ging naar voormalig wereldkampioen Tin Srbic (2017) met een score van 14,900. Het brons was de Rus Nikita Nagorni in 14,533.

Voor Bart Deurloo is de olympische finale van de rekstok op een teleurstelling uitgelopen. De Rotterdammer kwam al vroeg in zijn oefening ten val en eindigde met een score van 12,266 als zevende.

"Ik gaf iets te veel power op een element waarop ik nauwelijks val", treurde Deurloo, die desondanks met positief gevoel terugkeek op zijn olympische missie. "Het was een zwaar jaar, maar als mens ben ik tevreden hoe alles is gelopen."

"De wedstrijd ging misschien iets minder, maar verder ben ik tevreden", aldus de 30-jarige Deurloo.

Toekomst Deurloo ongewis: 'Ga er lang tussenuit'

Hij weet nog niet wat zijn toekomst als topsporter gaat brengen. "Ik ga er lang tussenuit, want het was echt wel een zwaar jaar. Ik had best wat moeilijkheden, ook met mezelf."

"Ik piekerde of ik überhaupt aan de Spelen wilde meedoen, maar ik sta nu toch in de finale van de rekstok, het koningsnummer. Het is jammer dat ik geen medaille haal, het belangrijkste voor mij is wat ik allemaal heb geleerd in dit olympische traject."