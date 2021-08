Atleet Foppen staakt voortijdig de strijd op 5.000 meter, geen sprintfinale Burnet

Het olympische optreden van Mike Foppen in zijn serie op de 5.000 meter heeft nog geen 11 minuten geduurd. De 24-jarige Nederlander stapte op dat moment uit de wedstrijd. Met nog vijf ronden te gaan voelde Foppen een tikje in een kuit. Hij besloot niet verder te lopen.

Foppen moet na 11 minuten strijd staken in series 5.000 meter - NOS

Foppen kende een moeizame aanloop naar de Olympische Spelen. Hij liep in maart het coronavirus op, herstelde daarvan, maar testte vlak voor vertrek naar Japan opnieuw positief. Na een aantal negatieve testen op rij vertrok hij met vertraging alsnog naar Tokio. Daar moest de Nederlander voortijdig de strijd staken. "Ik voerde mijn plan perfect uit, ik kon energie sparen en ik zat er goed bij", vertelde een geëmotioneerde Foppen na afloop. "Ik had gewoon willen strijden voor een finaleplek, maar met nog vijf rondjes te gaan voelde ik een tikje in mijn kuit. Een beetje verkramping, maar ik kon daarna zelfs niet meer joggen."

Kramp dwingt Foppen tot stoppen: 'Zelfs joggen lukte niet meer' - NOS

En dus moest Foppen voor het eerst in zijn carrière uit een wedstrijd stappen. "Als ik kon doorlopen, had ik het gedaan. Ik kon mijn voet niet meer neerzetten. Je gaat niet naar de Spelen om mee te doen. Ben ik nu wel een olympiër als ik niet eens finish...?" Burnet laatste in halve finale 200 meter Sprinter Taymir Burnet kwalificeerde zich in de Japanse ochtenduren keurig voor de halve finales van de 200 meter. In de serie finishte hij als derde in 20,60 seconden, zijn beste seizoentijd. Uren later kon de 28-jarige atleet die tijd in de halve finale niet benaderen. Burnet finishte als laatste van zijn serie in 20,90.

Burnet eindigt als laatste in halve finale 200 meter in Tokio - NOS

Regerend wereldkampioen Noah Lyles maakte bijna een blunder. Hij was in de tweede halve finale op weg naar de winst. Hij hield te vroeg in en kreeg daar bijna de rekening voor gepresenteerd. Lyles finishte als derde. Met 19,99 had hij dezelfde tijd als de nummers een en twee. Op een-duizendste tel werd hij naar de derde plaats verwezen. Uiteindelijk was zijn 19,99 voldoende om als snelste verliezer toegang tot de finale te krijgen. "Mijn lichaam voelt anders dan vanochtend", vertelde Burnet na de halve finales. "Ik weet niet waarom, maar ik kreeg een beetje kramp in mijn benen. Bovendien was ik chagrijnig omdat ik weer in baan twee moest lopen, maar ik dacht: ik heb het al een keer gedaan. Helaas is het nu niet gelukt."

Burnet mist olympische finale: 'Mijn lichaam zegt 'nee' vanavond' - NOS