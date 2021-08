Nederlandse waterpolosters in kwartfinales onderuit tegen fysiek sterk Hongarije

Toch was het Hongarije dat aan het eind van dat kwart met 4-3 leidde. Dankzij het fysieke spel van Hongarije, dat regerend olympisch kampioen Verenigde Staten al versloeg in de poulefase, kreeg de ploeg van Havenga de tweede penalty van de wedstrijd en die werd door Van de Kraats benut waardoor het 4-4 werd.

Beide teams begonnen nerveus aan de wedstrijd, maar doelvrouw Debby Willemsz redde goed op pogingen van de Hongaarse vrouwen. Na een snelle aanval zette Kitty Lynn Joustra de 1-0 op het scorebord voor Nederland en dankzij mooie punten van uitblinkster Simone van de Kraats kwam Oranje twee keer op voorsprong in het eerste kwart.

De Nederlandse waterpolosters zijn in de kwartfinales van de Olympische Spelen uitgeschakeld. In Tokio was Hongarije met 14-11 te sterk voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga.

Dankzij een prachtige schijnbeweging van Maud Megens kon Stomphorst in het tweede kwart de 6-6 maken, maar steeds wist Hongarije, dankzij foutjes in de Nederlandse verdediging, op voorsprong te komen. Megens benutte de derde strafworp van de partij, maar toch was het 8-7 voor Hongarije halverwege de wedstrijd.

In de tweede helft voorkwam Willemsz dat Hongarije de voorsprong verder uitbreidde. In de aanval lukte het echter niet bij Oranje en Hongarije, dat goed en hard verdedigde, wist een gaatje te slaan (10-7). Daarna kreeg Nederland wel een vierde strafworp die weer door Megens werd benut.

Foutjes

Een schot van Megens ging daarna over het Hongaarse doel, maar Sabrina van der Sloot bracht Nederland terug in de wedstrijd, waardoor het derde kwart eindigde in 10-9. Na opnieuw goede reddingen van Willemsz en een geduldige aanval van Nederland zette Van de Kraats de gelijkmaker (10-10) op het scorebord.

Hongarije, dat Oranje ook versloeg op het laatste EK in de strijd om het brons, schakelde daarna een tandje bij en liep uit naar 12-10. In de laatste minuten van de wedstrijd werden aan beide kanten veel fouten gemaakt, raakte de Hongaarse keepster nog geblesseerd, maar Nederland wist het tij niet meer te keren: 14-11.