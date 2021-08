Timanovskaja zegt dat ze gestraft zou worden in Wit-Rusland en wil door als sporter

Tegenstanders van de Wit-Russische president Loekasjenko beweren dat de familie van de sporter onder druk is gezet. Haar man is samen met hun dochter naar Oekraïne gevlucht. De veiligheidsdiensten zouden ook een bezoek hebben gebracht aan haar oma en haar ouders in haar geboortedorp.

De problemen voor de 24-jarige hardloopster begonnen nadat ze een bericht op Instagram had geplaatst. Ze klaagde daarin over haar coaches, omdat die haar zouden dwingen om mee te doen aan de 4x400 meter estafette, een onderdeel waarop ze geen wedstrijdervaring heeft. Een aantal andere Wit-Russische sporters was niet toegelaten tot de Spelen omdat ze niet het vereiste aantal dopingtests hadden gedaan. Timanovskaja moest zonder voorbereiding opdraven als invaller.

De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja weet zeker dat ze gestraft wordt als ze terugkeert naar Wit-Rusland. Dat zegt ze in een interview met persbureau AP. Timanovskaja heeft haar toevlucht gezocht tot de Poolse ambassade in Tokio. Polen heeft haar een visum gegeven.

Op het vliegveld zag ze kans om de hulp in te roepen van de Japanse politie. Een dag later meldde ze zich bij de Poolse ambassade. Dat land heeft haar een humanitair visum toegekend. "Op dit moment wil ik vooral eerst naar Europa gaan en de mensen ontmoeten die me op dit moment helpen. Daarna wil ik een beslissing nemen over wat ik hierna ga doen." Timanovskaja wordt bijgestaan door de Wit-Russische Stichting voor Sportsolidariteit. Het plan is dat ze morgen naar Warschau vliegt.

Timanovskaja is nu het middelpunt van een internationale rel. Ze hoopt dat andere Wit-Russische sporters daar niet op afgerekend worden. "Zij hebben nergens schuld aan en niets mag hen in de weg staan om te sporten." Ze wil wel dat er een onderzoek komt naar de coach die haar opgedragen heeft het olympisch dorp te verlaten. "Ik wil dat de internationale sportautoriteiten de situatie bekijken en erachter komen wie uiteindelijk de beslissing genomen heeft dat ik niet meer mag sporten."

Ook heeft ze de hoop nog niet opgegeven dat ze ooit weer zelf op de atletiekbaan staat. "Ik ben pas 24 en was van plan om hierna aan op z'n minst nog twee Olympische Spelen mee te doen." Of dat nu nog mogelijk is, weet ze niet. "Ik ben ook nog niet bezig geweest met de vraag of ik dan weer uitkom voor Wit-Rusland, een ander land of onder neutrale vlag. Het enige waar ik nu mee bezig ben, is mijn eigen veiligheid."