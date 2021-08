Brazilië verslaat Mexico na strafschoppen en staat opnieuw in olympische finale

Brazilië, de olympisch kampioen van 2016, heeft zich ook op de Spelen in Tokio geplaatst voor de finale van het voetbaltoernooi. In de halve finale versloegen de Brazilianen de olympisch kampioen van 2012, Mexico, na strafschoppen. Na 120 minuten stond het 0-0.

Mexico viel in Tokio op met fris aanvalsspel - in de kwartfinale tegen Zuid-Korea werd het bijvoorbeeld 6-3 - maar tegen Brazilië was daar weinig van te zien. Uit vrees voor de snelle Braziliaanse aanvallers opereerden de Mexicanen heel voorzichtig.

Na een half uur leek Brazilië de score te kunnen openen uit een penalty na een vermeende overtreding op Douglas Luiz, maar de VAR zag in dat er eigenlijk niets aan de hand was. Pas op slag van rust meldde Mexico zich twee keer aan het front, maar beide malen redde keeper Santos.

Verlenging en strafschoppen

Brazilië, dat in de kwartfinale moeizaam met 1-0 van Egypte won, bepaalde ook na rust het spel, maar overtuigend was het niet. Antony was gevaarlijk met een schot in de korte hoek - Ochoa redde - en Richarlison kreeg de grootste kans, maar zijn kopbal ging tegen de paal.

Na negentig minuten zonder doelpunt was een verlenging nodig, waarin de vermoeidheid bij beide ploegen toesloeg en er niets meer te beleven was.

In de strafschoppenserie was het snel bekeken voor Mexico. De eerste strafschop van Eduardo Aguirre werd door Santos gekeerd en de tweede van Johan Vásquez ging tegen de paal. De Brazilianen schoten alles raak en konden na de vierde penalty van Reinier een feestje bouwen.