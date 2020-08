Derde tijd voor Verstappen achter Mercedessen in eerste vrije training

Een week geleden eindigde de tijdelijke terugkeer wel in een bittere teleurstelling, want door problemen aan zijn auto kon de Racing Point-coureur niet starten aan de race.

Zondag om 15.10 uur begint GP Groot-Brittannië

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.