Chinese Guan volgt Wevers op, Biles verjaagt demonen met bronzen oefening

Turnster Guan Chenchen is de nieuwe olympische kampioene op het onderdeel balk. De 16-jarige Chinese is de opvolgster van Sanne Wevers, die goud veroverde bij de Spelen in Rio de Janeiro. De Nederlandse wist in Tokio niet tot de finale door te dringen.

Guan pakte in het Ariake Gymnastics Centre van Tokio het goud met een score van 14.633 voor landgenote Tang Xijing (14.233) en de Amerikaanse Simone Biles (14.000), die haar mentale problemen overwon met een bronzen oefening.

Guan had in de kwalificaties al de hoogste score en maakte die favorietenrol waar in de finale.

Het was voor de jonge Chinese de eerste grote prijs uit haar loopbaan. Guan maakte in september 2020 haar debuut bij de senioren tijdens de nationale kampioenschappen.

Balk was het enige onderdeel waarop Guan tijdens de Olympische Spelen in Tokio acte de présence gaf.

Overwinning op zich

Biles bezorgde zichzelf en de internationale turnwereld een grote glimlach na haar goede optreden.

Haar oefening leverde weliswaar geen goud op, maar de zelfverzekerde manier waarop Biles zichzelf in de finale presenteerde was een overwinning op zich.

Bekijk hieronder de oefening van Simone Biles tijdens de olympische balkfinale: