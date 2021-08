Chinese Guan volgt Wevers op, Biles controleert demonen met bronzen oefening

Turnster Guan Chenchen is de nieuwe olympisch kampioene op het onderdeel balk.

De 16-jarige Chinese is de opvolgster van Sanne Wevers, die goud veroverde bij de Spelen in Rio de Janeiro. De Nederlandse wist in Tokio niet tot de finale door te dringen.

Guan pakte in het Ariake Gymnastics Centre van Tokio het goud met een score van 14.633 voor landgenote Tang Xijing (14.233) en de Amerikaanse Simone Biles (14.000), die haar mentale problemen overwon met een bronzen oefening.

Guan had in de kwalificaties al de hoogste score en maakte die favorietenrol waar in de finale.