Van den Berg jubelt na gouden teamsprint: 'Bizar wat we hier laten zien'

Zelden zal de druk groter zijn geweest voor Nederlandse sporters in een olympische finale. Als er één onderdeel was waarop Nederland niet kon verliezen, was het wel de teamsprint, na drie jaar waarin ze elke wedstrijd wonnen, drie wereldtitels grepen en een veelvoud aan wereldrecords hadden neergezet. Verliezen deden ze niet, dinsdag in het Izu Velodrome in Tokio.

"Het moet nog wel even bezinken", was de eerste reactie van starter Roy van den Berg na de finale tegen Groot-Brittannië. "Het is gewoon bizar wat we hier hebben laten zien. Door het hele coronagedoe konden we alleen op onszelf trainen", uit Van den Berg de twijfel die er op voorhand was over wat de concurrentie zou gaan doen.

"Maar wat we hier als team presteren....godverdorie wat ben ik trots op iedereen. De gasten, onze staf, niet normaal. Zo mooi." Van den Berg snelde zich daarop naar de huldiging, waarbij hij met Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli goud in ontvangst mocht nemen. De eerste olympische titel voor Nederland in het mannentoernooi sinds 1936 (Arie van Vliet op de tijdrit).