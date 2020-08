Geld voor verdronken Pool blijft binnenkomen, nu al meer dan 2 ton opgehaald

Er lopen twee inzamelingsacties, waarvan de grootste op het moment van schrijven ruim 182.000 euro heeft binnengehaald. Initiatiefneemster Martina Janasz uit Den Haag vertelde gisteren dat ze erg geraakt was door het nieuws en dat ze met toestemming van de weduwe een inzamelingsactie was begonnen.

225.000 euro is er al opgehaald voor de nabestaanden van de Poolse man die afgelopen zondag in de Noordzee verdronk. Een reddingsactie voor drie kinderen die in de problemen waren gekomen, werd Marcin Kolczynski fataal. Gisteren stond de teller nog op ruim 50.000 euro .

Het is de eerste keer dat Overkamp-Hovenga op deze manier geld ophaalt, vertelt ze. "Ik las zondag onder een NOS-artikel op Facebook veel reacties van mensen die geld wilden doneren. Maar dat kon nog niet. Iemand moet het doen, dacht ik, dus dat heb ik toen zelf gedaan. Hij was gewoon een held."

Dat is ook wat veel donateurs schrijven. "Marcin is een held. Het is verschrikkelijk verdrietig voor zijn vrouw, drie kindjes en zijn andere dierbaren. Laten we gul zijn en zorgen voor veel geld. Het is het enige wat we kunnen doen", schrijft Theo van Hintum. En Alja Bosch: "Ik heb gedoneerd omdat ik hoop dat het gezin van deze held geen geldzorgen heeft bij dit grote verdriet."

Respect

Overkamp-Hovenga is overrompeld door het succes. "Ik had expres geen streefbedrag ingevuld, wilde eerst even zien hoe het ging. Maar binnen een paar uur had ik al twintig reacties. Jeetje, dacht ik nog."

Mensen geven zo massaal door wat Marcin gedaan heeft, denkt ze. "Het gebeurt vaak genoeg dat iedereen kijkt en niets doet. Dan is er iemand die, terwijl hij zonder zijn gezin in Nederland zit, gewoon de zee inrent. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben."

Monica Kolczynski vertelde Overkamp-Hovenga dat haar man tijdelijk in Nederland werkte om genoeg geld te verdienen om op vakantie te kunnen. "Daar zullen ze de komende tijd wel geen behoefte aan hebben, maar gelukkig hoeven ze zich voorlopig geen zorgen te maken over geld."