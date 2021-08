Pau Gasol eindigt olympische carrière met weer een nederlaag tegen Amerika

De Amerikaanse basketballers hebben op de Olympische Spelen in Tokio hun zo goed als traditionele overwinning geboekt op Spanje en staan daardoor in de halve finales. In de Saitama Super Arena werd het 95-81 voor de Amerikanen. Het was de zesde zege op de Spanjaarden op de laatste vijf Olympische Spelen.

In de halve finales treffen de Amerikanen Argentinië of Australië.

Voor de Spaanse veteraan Pau Gasol betekende de nederlaag waarschijnlijk zijn laatste optreden in het Spaanse shirt. De 41-jarige center van FC Barcelona, die in de winter van zijn carrière nog een keer op jacht ging naar goud, was er alle keren bij dat de Verenigde Staten de Spanjaarden de voet dwarszaten. De kans is groot dat hij na het toernooi een punt zet achter zijn loopbaan.

Olympische angstgegner

Bij de Spelen in Athene in 2004 versloeg Amerika Spanje in de kwartfinales. In 2008 stonden de ploegen in Peking twee keer tegenover elkaar. In de groepsfase en in de finale ging de zege naar de Amerikanen. Vier jaar later haalden beide teams weer de finale en weer won Amerika.

Bij de laatste olympische ontmoeting tussen de twee landen in Rio ging het in de halve finales fout voor de Spanjaarden.