Londen: Frankijk moet meer doen om bootmigranten te stoppen

De Britse regering wil dat Frankrijk meer doet om migranten te stoppen die met bootjes Het Kanaal oversteken naar Engeland. Gisteren maakte een recordaantal van 235 migranten in zeventien boten en bootjes de oversteek. Een deel van hen werd opgepikt door de Britse kustwacht, anderen bereikten de kust op eigen kracht.

In juli slaagden zo'n 2000 mensen erin om vanuit Noord-Frankrijk de Engelse kust te bereiken. De aantallen stijgen met mooi weer, als de zee relatief rustig is. De afstand tussen de Franse en de Engelse kust is op het smalste punt 32 kilometer. De illegalen komen met motorboten, maar ook in rubberboten en zelfs kajaks.

De Franse kustwacht moet alerter zijn, de migranten op zee stoppen en de boten in beslag nemen, vindt minister van Immigratie Philp.

Mensensmokkelbendes oprollen

Minister van Binnenlandse Zaken Patel sprak onlangs met haar Franse ambtgenoot Darmanin af om samen een rechercheteam op te zetten om de mensensmokkelbendes op te rollen die de overtochten organiseren en er veel geld aan verdienen. Volgende week reist een andere Britse minister naar Parijs om op verdergaande maatregelen aan te dringen.

Sommige Britse politici hebben gesuggereerd dat de marine moet gaan patrouilleren in de wateren tussen Frankrijk en Engeland, maar daar voelt de regering-Johnson vooralsnog niet voor.

Sinds vele jaren wachten migranten langs de Noord-Franse kust op een gelegenheid om naar het VK over te steken. Zo probeerden velen als verstekeling in de laadruimte van vrachtwagens die op de veerboot naar Engeland wachtten, te klimmen. Inmiddels worden de vertrekpunten van veerboten streng beveiligd.

Overigens vertrekken de smokkelboten niet alleen vanuit Frankrijk. Afgelopen maandag werden in Norwich twee Oekraïense verdachten van mensensmokkel voorgeleid. Zij waren drie dagen eerder opgepakt terwijl ze met een jacht vol migranten op weg waren van Nederland naar de oostkust van Groot-Brittannië.