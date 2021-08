Wit-Russische activist dood gevonden in park in Kiev

In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, is een Wit-Russische activist dood gevonden. De man was gisteren als vermist opgegeven.

Het gaat om Vitali Sjisjov. Hij was het hoofd van een organisatie die Wit-Russen helpt om het land uit te vluchten. Zijn partner had hem als vermist opgegeven nadat hij niet thuis was gekomen van een hardlooprondje. Een Wit-Russische journalist twitterde gisteren dat Sjisjov volgens vrienden de laatste tijd werd gevolgd.

De journalist twitterde gisteren nog dat er met honden naar Sjisjov werd gezocht.